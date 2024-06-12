Суддю Львова не поновили у штаті Верховного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Верховного суду і відмовив у поновлення судді Богдана Львова у штаті ВСУ.

Таке рішення нині прийняли судді Шостого апеляційного адміністративного суду, передає кореспондентка Суспільного.

Судді 12 червня розглядали апеляційну скаргу Верховного суду на рішення Київського окружного адміністративного суду від 10 січня 2024 року. Верховний Суд проти того, аби Богдана Львова поновлювали у штаті Верховного суду.

З технічних причин для проведення дослідження відеодоказу колегія суддів оголосила перерву минулого засідання. Йдеться про інтервʼю "Схем" з Богданом Львовом, де він каже що мав частку в квартирі в Москві.

Нині представник СБУ розповів, що звернувся до автора інтервʼю із запитаннями звідки в нього документів, а саме договору. Він надіслав представнику СБУ пояснення афідевіт, як він це зробив і де здобув скан договору.

СБУ просили суду додати ці пояснення (афідевіт) до справи.

Адвокат Олександр Дульський заперечував щодо цього клопотання. І клопотання подав про те, що це неналежні докази. За його словами афідевіт оформлений неналежним способом.

Далі судді досліджували під час засідання уривок інтервʼю зі "Схем". А також судді копію договору про дарування ним частки квартири у Москві, в якому дарувальником вказаний "громадянин Російської Федерації Богдан Львов".

Представник СБУ вже, що немає підстав не довіряти цій копії. За його словами, в матеріалах справи міститься довідка НАБУ, яка підтверджує що Львов перебував у Москві в ті дати, коли переоформлював квартиру і отримав російський паспорт.

Богдан Львов заперечував на усі звинувачення сторін. Каже, що такий договір не підписував.

"Я відчужував частку можливо в 2012 році. Я не памʼятаю", — сказав він і додав , що відчуження відбулося за паспортом України.

"Опублікований документ і той, який був переданий до інтерв'ю, відрізняється. Тут забрали інформацію. Яку? Пункт 1.2.2. Паспорт 4598 недійсний від 9 грудня 1998 року. Тобто сам журналіст обрізав частину файлу і опублікував. Він містить посилання на цей паспорт, якого немає ніби по всьому розслідуванню. І в цьому відбувається презентація, скажімо так, документу в неповному вигляді. Саме того, який містить суттєву невідповідність. Отже, за даними тієї ж країни-агресора, мій довіритель не мав можливості здійснити будь-які дії із паспортом, адже він не дійсний з 1998 року, за реєстрами Росії", — каже адвокат.

Далі судді перейшли до дослідження матеріалів справи. Представниця Верховного суду просила скасувати рішення першої інстанції. ЇЇ підтримав представник СБУ.

"Я підтримую апеляційну скаргу. Прошу рішення суду першої інстанції скасувати і задовільнити позов Верховного суду", — сказав представник СБУ.

Адвокат Олександр Дульський заперечив російське громадянство Львова і закликав суд відхилити апеляцію ВСУ.

"Мій довіритель Богдан Юрійович Львов не є громадянином Росії. Не був ним і ніколи не ставав і не набував статусу. Саме тому я болісно реагую на висловлювання категоричні мого колеги зі Служби безпеки, який це в категоричній формі може ствердно повідомити, хоча ми є юристами і для цього мають бути документи. Щонайменше, поки я не побачив документ, я і не можу говорити, що він існує. На мій погляд суддя першої інстанції зробите мудре рішення. З урахуванням цього, я вважаю, що апеляційну скаргу слід залишати без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін", — сказав він.

Львов також просив суд рішення суду першої інстанції залишити без зміни, а апеляційну скаргу без задоволення.

Що відомо про справу судді Львова

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, де наводять докази, що суддя Верховного Суду, очільник Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного Суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що звернувся до СБУ з проханням перевірити факти і повідомити йому, чи правдиві вони.

Богдан Львов, який з 2017 року очолює Касаційний господарський суд ВС, спростовує звинувачення і заявляє, що недостовірну інформацію поширюють, аби його дискредитувати.

16 вересня 2022 року Вища рада правосуддя наголосила, що від імені України суддя може мати лише громадянство української держави. Доведена у визначений законодавством спосіб наявність іншого громадянства є підставою для припинення його повноважень.

19 вересня відбулись збори суддів Касаційного господарського суду, де голосували за недовіру Львову і за те, щоб йому не давали справи. Обидва рішення не підтримали. Проте Князєв розповів, що закрив Львову доступ до державної таємниці на час перевірки.

21 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості судді Богдана Львова у Москві, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

26 вересня Служба безпеки України скасувала допуск до державної таємниці заступнику голови Верховного суду Богдану Львову.

30 вересня наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

5 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що суддю Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність в нього російського громадянства.

9 листопада стало відомо, що Богдан Львов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, де просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду, а також "негайно поновити його на посаді" судді касаційної інстанції і стягнути середню заробітну плату за час "вимушеного прогулу".

10 січня Київський окружний адмінсуд частково задовольнив позов Львова. КОАС зобов'язав поновити його на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Крім того, Львову мають виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу за період з 5 жовтня 2022 року.

Після цього Верховний Суд України подав апеляцію щодо рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС),