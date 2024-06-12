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У Генштабі пояснили частковий тактичний успіх армії РФ на Харківщині
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У Генштабі пояснили частковий тактичний успіх армії РФ на Харківщині

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війна, ЗСУ
Український військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади охороняє територію недалеко від міста Вовчанськ у Харківській області, Україна, 19 травня 2024 року. REUTERS/Inna Varenytsia

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію з облаштуванням фортифікації в Харківській області і пояснили частковий тактичний успіх армії РФ під час наступу на Харківщині у 2024 році.

Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит Суспільного.

У ЗСУ наголосили, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд та влаштування невибухових загороджень на другому, оперативному рубежах оборони та на рубежах оборони міст покладено на обласні військові адміністрації. Відповідно, будівництво фортифікаційних споруд в межах операційної зони ОТУ "Харків" здійснюється силами Харківської ОВА та підрозділів Збройних Сил України.

"За інформацією, наданою Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, повідомляється, що на початок російського наступу у 2024 році в Харківській області Збройними Силами України були вжиті заходи щодо підготовки до відбиття ймовірного наступу противника", — йдеться у відповіді.

У Генштабі зазначили, що у рамках підготовки здійснено часткове обладнання позицій з інженерного погляду, посилено оборонні спроможності підрозділів Сил оборони на напрямках зосередження основних сил армії РФ за рахунок визначених резервів.

"Під час наступу збройних сил Росії в Харківській області підрозділи Сил оборони були зосереджені на виснаженні противника, завданні йому максимальних втрат як в озброєнні та військовій техніці, так і в особовому складі, для позбавлення його наступального потенціалу та проведення надалі наступальної (контрнаступальної) операції зі звільненням окупованої території Харківської області", — йдеться у відповіді.

У Генштабі наголосили, що прориву російських військ в Харківській області не відбулось.

За словами військових, наразі збройні сили РФ мають частковий тактичний успіх, який зумовлений декількома ключовими факторами:

  • інтенсивність артилерійських та авіаційних ударів. Війська РФ значно посилили обстріли і активно застосовували керовані авіабомби, артилерію та РСЗВ, що створило значний тиск на оборонні лінії Сил оборони України.
  • характер наступу. Під час наступу росіяни активізували бойові дії на кількох напрямках одночасно, що ускладнило Силам оборони завдання з утримання оборонних рубежів.
  • логістична підтримка. ЗС РФ накопичили значну кількість техніки та особового складу на кордоні Харківської області, що включало перекидання великих угруповань військ, підготовку плацдармів для наступу, створивши потужне ударне угруповання. Воно мало значну перевагу над підрозділами Сил оборони у важкому озброєнні, кількості ракет і боєприпасів, чисельній перевазі в деяких районах.

"Наразі Генштаб ЗСУ, командування угрупувань військ Сил оборони України в режимі реального часу здійснюють аналіз поточної ситуації на театрі воєнних дій, на підставі якого оперативно приймаються рішення щодо реагування на зміни в обстановці та визначення (уточнення) завдань підпорядкованим військам (силам), корегування складу сил і засобів, які діють на визначених напрямках у Харківській та інших областях", — зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що детальніша інформація є державною таємницею та не підлягає розголошенню.

Росіяни зупинили атаки на Харківському напрямку, нині на цій ділянці фронту тривають контрударні дії української армії, розповів у зверненні від 8 червня президент України Володимир Зеленський. Повторний наступ на північ Харківщини окупанти розпочали місяць тому — 10 травня. Тоді вони перетнули кордон поблизу населеного пункту Стрілечої й почали рух у бік селища Липців, що за 25 км від Харкова. Інша група почала атаку поблизу прикордонного міста Вовчанська, що за 70 кілометрів від обласного центру.

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