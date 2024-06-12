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Від початку цього року було відкрито понад 38 тисяч справ за статтею "шахрайство" — Опендатабот
ШахрайствоКРИМІНАЛУКРАЇНАЖиття

Від початку цього року було відкрито понад 38 тисяч справ за статтею "шахрайство" — Опендатабот

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За перші п’ять місяців цього року було відкрито понад 38 тисяч справ за статтею 190 Кримінального кодексу України "шахрайство". Це у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Офісу генпрокурора.

Зазначається, що трохи більше ніж 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 році дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

Шахрайство
Кількість справ щодо шахрайства. Інфографіка Опендатабот

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

"Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки. Дізнатися, яких правил потрібно дотримуватися, аби вберегтись від злодіїв, можна на спеціальній сторінці проєкту", — йдеться у повідомленні.

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