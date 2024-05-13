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Минулого року 3,1 тисячі вироків стосувалися шахрайства — це рекордна кількість
ШахрайствоСудКРИМІНАЛЖиття

Минулого року 3,1 тисячі вироків стосувалися шахрайства — це рекордна кількість

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Шахрайство рекорд 3,1 тисячі за 2023 рік
Мобільний телефон. Фото: Getty Images (ілюстративне)

Судовий реєстр України містить як мінімум 42 тисячі вироків про шахрайство. З них 3,1 тисячі винесені минулого, 2023 року. Це рекорд порівняно з попередніми роками. Понад 360 справ стосується шахрайства з нерухомістю.

Про це пише платформа для роботи відкрити даними "Опендатабот".

Платформа зауважила, що кількість справ стосовно шахрайства зростає. Так, щонайменше 42 787 судових вироків за статтею 190Шахрайство наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру. Минулоріч кількість таких вироків була рекордною — понад 3,1 тисячі.

За 2020 рік було знайдено 2187 тисячі таких вироків, за 2021 рік — 2274, за 2022-й — 1781.

У 2024 році вже зафіксовано 1083 вироки про шахрайство.

У 2024 році 3,1 тисячі вироків стосувалися шахрайства — це рекордна кількість
Кількість судових рішень за 2020-2024 роки за шахрайство. Опендатабот

"Опендатабот" також звертає увагу, що значну частину з усіх справ становить шахрайство, пов’язане з орендою нерухомості. Зокрема це схеми, де використовують безоплатні майданчики пошуку житла. Так, лише сайт оголошень OLX згадується у 363 кримінальних справах. Зловмисники активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

Тому варто перевіряти документи орендодавця чи справді в нього є право власності на квартиру.

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