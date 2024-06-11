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У Малаві офіційно підтвердили загибель віцепрезидента у авіатрощі
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У Малаві офіційно підтвердили загибель віцепрезидента у авіатрощі

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У Малаві офіційно підтвердили загибель віцепрезидента у авіатрощі
Віцепрезидент Малаві Саулос Клаус Чіліма на виборчій дільниці в Лілонгве, Малаві, 21 травня 2019 року. REUTERS/Eldson Chagara/REUTERS TV video

Віцепрезидент африканської країни Малаві Саулос Чіліма та ще дев'ять людей загинули в авіакатастрофі, підтвердив президент Малаві Лазарус Чаквера.

Про це повідомляє Associated Press.

Військовий літак, на борту якого зокрема перебували віцепрезидент Чіліма та колишня перша леді Малаві Шаніл Дзімбір, зник з радарів 10 червня. Його уламки після понад доби пошуків виявили в гірській місцевості на півночі країни.

Президент Малаві Лазарус Чаквера у прямому ефірі на державному телебаченні заявив, що в результаті аварії ніхто не вижив.

На борту перебували семеро пасажирів і троє членів військового екіпажу. Президент описав літак як невеликий літак з гвинтовим приводом, що експлуатується збройними силами Малаві.

Як розповів Чаквера, авіадиспетчери сказали літаку не намагатися приземлитися в аеропорту Мзузу через погану погоду та погану видимість і попросили повернути назад до Лілонгве. За його словами, управління повітряним рухом втратило зв'язок із літаком, і він зник з радарів.

Повідомляється, що до пошуків у лісовій плантації в горах Віфія поблизу Мзузу було залучено 600 людей.

Напередодні стало відомо, що літак, на борту якого перебував віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма 10 червня зник з радарів після вильоту зі столиці країни Лілонегве. Літак прямував до міжнародного аеропорту Мзузу на півночі країни. Він мав приземлитися там о 10:00 за місцевим часом.

Малаві — держава у Південно-Східній Африці, яка не має виходу до моря. Її населення понад 20 мільйонів людей. Чиліма був віцепрезидентом Малаві з 31 травня 2014 року.

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