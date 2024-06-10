Літак, на борту якого знаходився віцепрезидент Малаві (Африка) Саулос Чиліма, сьогодні, 10 червня, зник з радарів після вильоту зі столиці країни Лілонегве.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву президентської канцелярії.

Зазначається, що літак прямував до міжнародного аеропорту Мзузу на півночі країни. Він мав приземлитися там о 10:00 за місцевим часом.

На борту повітряного судна, окрім Чиліми, знаходяться ще дев'ятеро людей. Президент країни Лазарус Чаквера наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію після того, як представники авіації не змогли зв’язатися з літаком. Після цього Чаквера скасував свій запланований рейс на Багами.

Малаві — держава у Південно-Східній Африці, яка не має виходу до моря. Її населення понад 20 мільйонів людей. Чиліма є віцепрезидентом Малаві з 31 травня 2014 року.

За даними Економічної обсерваторії (OEC), у 2022 році Малаві експортувала в Україну товарів на 16,3 мільйона доларів. Основною сировиною були тютюн і цукор-сирець і чай. При цьому з 2017-го експорт товарів зріс на 248% у річному обчисленні.