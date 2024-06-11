Росіяни послабили ППО в Криму, а це робить вразливим Керченський міст — ISW

Удари Сил оборони України по військових і матеріально-технічних об’єктах у Бєлгородській області, змусили російську армію перекинути туди системи ППО з окупованого Криму. Послаблення протиповітряної оборони робить вразливими для українських ударів російські об'єкти на півострові, зокрема Керченський міст.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на повідомлення партизанського руху "Атеш" від 10 червня, про те, що російські війська нещодавно передислокували системи протиповітряної оборони з окупованого Криму до Бєлгородської області, і в результаті російська протиповітряна оборона не повністю прикриває півострів.

Також зазначається, що на кадрах від 8 червня видно, що Росія знову почала транспортувати паливо залізничним мостом через Керченську протоку.

Наприкінці квітня речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що з березня 2024 року російська влада не транспортує паливо залізницею побоюючись, що ЗСУ можуть вдарити по Керченському мосту і спровокувати вибух цистерн, що знищить переправу.

Українське видання "Мілітарний" повідомило, що удари ЗСУ по залізничних поромах через Керченську протоку 30 травня змусили російську владу поновити транспортування палива залізничним мостом.

"Не ясно, чи продовжить російська влада використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та матеріально-технічного забезпечення до окупованого Криму в найближчій та середньостроковій перспективі. Це, ймовірно, пом’якшить деякі логістичні обмеження, адже РФ намагається компенсувати втрачені пороми через протоку, але зробить міст дедалі вразливішим до ударів з боку України, особливо якщо російська протиповітряна оборона Криму погіршиться", — йдеться у звіті.

9 червня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. Очевидці заявили, що горить склад боєприпасів у Рокитянському районі. У Міноборони РФ заявили, що над Бєлгородською областю було збито український безпілотник.