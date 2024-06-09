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Очевидці повідомляють про пожежу на складі боєприпасів у Бєлгородській області РФ
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Очевидці повідомляють про пожежу на складі боєприпасів у Бєлгородській області РФ

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Очевидці повідомляють про пожежу на складі боєприпасів у Бєлгородській області РФ
Жителі Бєлгородської області публікують у соцмережах фото і відео наслідків можливого вибуху, 9 червня 2024 року. Скрін відео з ТГ-каналу ASTRA

У Бєлгородській області РФ у неділю, 9 червня, місцеві мешканці повідомили про вибухи. Очевидці стверджують, що горить склад боєприпасів у Рокитянському районі. Жителі Бєлгородської області публікують у соцмережах фото і відео наслідків можливого вибуху.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

За даними каналу, очевидці стверджують, що горить склад боєприпасів у Рокитянському районі. За їхніми словами, було чути вибухи, після яких почалася пожежа.

У Міноборони РФ стверджують, що над Бєлгородською областю було збито український безпілотник.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголосили ракетну небезпеку.

Згодом Гладков повідомив, що у Рокитянському районі сталася пожежа в нежитловому приміщенні.

"Постраждалих немає. Мешканців прилеглих будинків зараз перевозимо на безпечну відстань", — написав Гладков.

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