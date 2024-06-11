Фіала: за спробою підпалу міських автобусів у Празі може стояти Росія

Росія може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Reuters.

Поліція повідомила, що в суботу затримала 26-річного чоловіка та звинуватила його в тероризмі.

"Є підозра, що напад був організований і профінансований, ймовірно, з Росії", — сказав Фіала на пресконференції.

Російське посольство в Празі не дало коментарів.

"Це частина гібридної війни, яку веде проти нас Росія, від якої ми маємо захищатися і яку маємо зупинити. Росія неодноразово намагається посіяти хвилювання, підірвати довіру громадян до нашої держави", — додав прем’єр-міністр Чехії.

Зазначається, що Чехія є членом НАТО і рішуче підтримує Україну в її захисті від Росії.

Поліція повідомила, що підозрюваним є іспаномовний чоловік з Південної Америки. У Чехії він перебував п'ять днів до спроби нападу в ніч на середу. Йому не вдалося здійснити напад через пильність персоналу празького автобусного депо.

Ще один член НАТО — Польща — звинуватила Росію в спробі дестабілізувати країну, зокрема шляхом диверсій і підпалів. Москва звинувачення відкинула.

Минулого місяця Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що затримало поляка та двох громадян Білорусі, підозрюваних у підпалі об’єктів у різних частинах країни. Також були заарештовані інші підозрювані у диверсіях які, за словами польських чиновників, були вчинені за наказом російських служб.

Раніше Чехія звинуватила Росію в тому, що вона спричинила серію незрозумілих вибухів на складі боєприпасів у 2014 році, і вислала десятки російських дипломатів після того, як у 2021 році з’явилися докази.