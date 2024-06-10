Прифронтові фермери отримають від USAID до 2 тонн добрив

Понад 3300 українським фермерам з прифронтових та деокупованих областей нададуть безплатно мінеральні добрива на зернові чи олійні культури для польових робіт в сезоні 2024-2025 років.

Про це повідомило Мінагрополітики.

Допомогу надасть уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна через програму USAID АГРО.

Заявки прийматимуть з 11 по 25 червня 2024 року або доки допомога не вичерпається.

Реєстрація на отримання допомоги відбудеться у Державному аграрному реєстрі. Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях (за винятком тимчасово окупованих територій);

вирощують зернові або олійні культури;

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 25 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні 1 т добрива. Ті, хто обробляють від 25 до 500 га — по 2 т.

Це вже не перша допомога програми. У вересні 2023 року близько 10 тисяч фермерів з усіх регіонів України мали змогу отримати мінеральні добрива, придбані завдяки урядам США та Південної Кореї.

30 травня Міністерство економіки запустило програму компенсації аграріям за витрати на розмінування сільськогосподарських земель. До кінця 2024 року в держбюджеті на це є 3 млрд грн. Програма стосується і тих, хто вже розмінував землі.