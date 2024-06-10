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За минулий тиждень ЗСУ знищили 100 російських танків — Міноборони
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За минулий тиждень ЗСУ знищили 100 російських танків — Міноборони

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Поліцейські оглядають підбитий російський танк у Куп'янському районі Харківської області
Поліцейські оглядають підбитий російський танк у Куп'янському районі Харківської області, 4 жовтня 2022 року. УНІАН

Минулого тижня (з 3 по 9 червня) на війні в Україні російська армія втратила 8 620 солдатів, 100 танків та 142 броньованих машин.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України

Зокрема за цей період Силами оборони України знищено:

  • особовий склад — 8 620;
  • танки — 100;
  • бойові броньовані машини — 142;
  • артилерійські установки — 364;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 271.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 519 750 військовослужбовців. За минулу добу російське військо втратило 1190 солдатів та 10 танків і один літак.

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