За минулий тиждень ЗСУ знищили 100 російських танків — Міноборони

Минулого тижня (з 3 по 9 червня) на війні в Україні російська армія втратила 8 620 солдатів, 100 танків та 142 броньованих машин.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України
Зокрема за цей період Силами оборони України знищено:
- особовий склад — 8 620;
- танки — 100;
- бойові броньовані машини — 142;
- артилерійські установки — 364;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 271.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 519 750 військовослужбовців. За минулу добу російське військо втратило 1190 солдатів та 10 танків і один літак.