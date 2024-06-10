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Король Бельгії прийняв відставку глави уряду де Кроо
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Король Бельгії прийняв відставку глави уряду де Кроо

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Король Бельгії прийняв відставку глави уряду де Кроо
Король Бельгії Філіп прийняв відставку очільника бельгійського уряду Александера де Кроо після поразки його партії на національних виборах, 10 червня 2024 року. Соцмережа Х де Кроо

Король Бельгії Філіп прийняв відставку очільника бельгійського уряду Александера де Кроо після поразки його партії на національних виборах.

Про це де Кроо повідомив у понеділок, 10 червня, у соцмережі Х.

“Король прийняв мою відставку. Уряд буде керувати поточними справами і вести підготовку для приходу нової команди”, — написав політик.

Де Кроо подякував виборцям і членам партії. Він додав, що результати виборів розчарували, і він бере за це відповідальність.

У неділю, 9 червня, у Бельгії одночасно з голосуванням за депутатів Європарламенту проходили національні вибори. Очільник уряду Бельгії Александер де Кроо оголосив про відставку з посади через поразку його партії на виборах. Ліберальна партія де Кроо “Open VLD” на національних виборах отримала менше 6% голосів. Це дев’ятий результат серед усіх політсил. Перемогу на виборах у Бельгії здобула консервативна партія N-VA.

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