Єменські хусити обстріляли два судна в Аденській затоці

Протягом останньої доби підтримувані Іраном хусити запустили протикорабельні балістичні ракети (ASBM) з контрольованих ними районів Ємену в Аденську затоку і пошкодили два вантажні судна.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Одна ракета вразила Tavvishi, контейнеровоз під прапором Ліберії, що належить Швейцарії. Судно повідомило про пошкодження, але продовжило рух. Друга ASBM була успішно знищена кораблем коаліції", — йдеться у повідомленні.

Крім того, хусити запустили в Аденську затоку одну ASBM і одну протикорабельну крилату ракету (ASCM). Ракети поцілили у вантажне судно Norderney під прапором Антигуа і Барбадосу, яке належить Німеччині. Екіпаж повідомив про пошкодження, але корабель продовжив рух.

"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", — зазначили у CENTCOM.

Крім того, американські військові знищили над Аденською затокою один безпілотник, дві крилаті ракети (LACM) і одну ракетну установку в контрольованих хуситами районах Ємену.

"Було визначено, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торгових суден у регіоні. Цю дію було вжито, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден", — зазначили у командуванні.

18 травня підтримувані Іраном хусити завдали удару протикорабельною ракетою по нафтовому танкеру під панамським прапором біля узбережжя Червоного моря в Ємені. Попередньо постраждалих немає.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.