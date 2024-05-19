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Хусити біля берегів Ємену обстріляли танкер під панамським прапором
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Хусити біля берегів Ємену обстріляли танкер під панамським прапором

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Хусити під час мітингу
Хусити марширують під час мітингу на підтримку палестинців у Секторі Гази. Фото: AP

Підтримувані Іраном хусити завдали удару протикорабельною ракетою по нафтовому танкеру під панамським прапором біля узбережжя Червоного моря в Ємені. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомило Центральне командування США CENTCOM.

Зазначається, що удар став останнім із нападів на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці з боку хуситів, які під час громадянської війни захопили контроль над більшістю великих населених пунктів Ємену і тепер активно виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

За даними CENTCOM, близько першої години ночі за місцевим часом 18 травня хусити випустили одну протикорабельну ракету по танкеру, що плаває під панамським прапором і належить Греції. На судні було пошкоджено рухову установку та рульове управління.

Корабель зі складу очолюваної США морської коаліції був готовий негайно прийти на допомогу, але екіпаж танкера зміг самостійно відновити роботу двигунів та системи управління, і судно «повернулося на свій курс», йдеться у повідомленні.

"Дії хуситів, які продовжують зловмисну і безрозсудну поведінку, загрожують регіональній стабільності і ставлять під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", — заявили в Центральному командуванні США.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.

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