У Києві зловмисник кинув гранату в багатоповерхівку, є постраждала

У Києві, в Шевченківському районі, чоловік кинув гранату в напрямку багатоповерхового будинку. Через це жінка зазнала поранення.

Про це повідомили у київській поліції.

За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

Повідомлення про подію надійшло 9 червня близько 22:00.

"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

Чоловік спочатку втік, але поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.