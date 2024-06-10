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У Києві зловмисник кинув гранату в багатоповерхівку, є постраждала
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У Києві зловмисник кинув гранату в багатоповерхівку, є постраждала

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Автомобіль поліції
Поліцейське авто, ілюстративне фото. ГУНП в Сумській області

У Києві, в Шевченківському районі, чоловік кинув гранату в напрямку багатоповерхового будинку. Через це жінка зазнала поранення.

Про це повідомили у київській поліції.

За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

Повідомлення про подію надійшло 9 червня близько 22:00.

"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

Чоловік спочатку втік, але поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

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