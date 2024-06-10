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Партія Орбана різко втратила підтримку виборців під час голосування до ЄП
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Партія Орбана різко втратила підтримку виборців під час голосування до ЄП

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Угорський прем'єр Віктор Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан жестикулює разом із членами партії "Фідес" під час виборів до ЄП в Будапешті, 9 червня 2024 року. Getty Images/ATTILA KISBENEDEK

Націоналістична партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Європейського парламенту в Угорщині, але різко послабила свою підтримку порівняно з попередніми виборами п’ять років тому.

Про це пише Associated Press.

Після підрахунку 85% голосів партія Орбана "Фідес" набрала 44% голосів, що було достатньо, щоб отримати 11 делегатів із 21 місця Угорщини в законодавчому органі Європейського Союзу.

Попри те, що Фідес набрала більшість голосів, її підтримка різко впала з 52% на виборах до ЄС у 2019 році до 44% на нинішніх виборах.

Тим не менш, виступаючи перед прихильниками в неділю, Орбан заявив про перемогу над своїми опонентами.

"Сьогодні ми перемогли стару опозицію, нову опозицію, і незалежно від того, як опозиція буде називатися наступного разу, ми будемо перемагати її знову і знову", – сказав він.

Попередні результати показали, що більше 57% виборців, які мають право голосу, проголосували, встановивши рекорд участі у виборах до ЄС в Угорщині.

Як пише видання, хоча "Фідес" домінує в угорській політиці з 2010 року, багато хто глибоко незадоволений тим, як вона керує країною. Економічна криза та нещодавня серія скандалів за участю політиків "Фідес" сколихнули партію, яка пишається дотриманням сімейних цінностей і християнського консерватизму.

Ці фактори призвели до появи одного з найсильніших суперників, з якими коли-небудь стикався Орбан — Петера Мадьяра, який у лютому розійшовся з партією Орбана та за лічені місяці створив найсильнішу опозиційну партію Угорщини.

Його партія "Повага і свобода" (TISZA) набрала 30% голосів, тобто сім делегатів до Європейського парламенту.

Мадьяр заявив своїм прихильникам, що результати виборів його партії знаменують "кінець цілої ери".

"Сьогодні кожному угорцю стало зрозуміло, що в Угорщині більше нікого не потрібно боятися. Тому що нас не 100, не 1000, а кілька мільйонів", — сказав Петер Мадьяр.

Також угорська ультраправа партія "Наша батьківщина" набрала 6% голосів, вперше відправивши свого делегата до Брюсселя.

У липні Угорщина має намір перейти до шестимісячного головування в ЄС.

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