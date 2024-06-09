Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський: зараз найважче на Покровському напрямку
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАРОСІЯЗСУПодіїВійнаПолітика

Зеленський: зараз найважче на Покровському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський: зараз найважче на Покровському напрямку
Знищені російські БТРи та піхота. Скріншот з відео 47 окремої механізованої бригади/Telegram

На фронті зараз найважче на Покровському напрямку на Донеччині. Там найбільший тиск окупантів РФ і найбільша кількість боїв.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у неділю, 9 червня.

“Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20”, — сказав президент.

Він додав, що наразі докладається максимум зусиль, щоб у захисників на цьому напрямку та у всієї української армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

“Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе”, — сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті від початку доби станом на 18.30 відбулося 62 російські атаки. Сьогодні росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Війна, ЗСУ, Донецька область
Сили безпілотних систем ЗСУ отримали командувача, у Брюсселі відбудеться засідання "Рамштайн", 839 день війни. Онлайн Оновлюється
Вадим Сухаревський — очільник Сил безпілотних систем ЗСУ
Призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ
Горить "Адмірал Левченко" на півночі Росії — Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко" — речник ВМС ЗСУ
Загинув лідер батальйону ОУН Микола Коханівський
На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Зеленський тиску руку Шольцу
Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції та переговорів із Шольцом
Зеленський затвердив делегацію на конференцію в Берліні
Конференція з відновлення України в Берліні: хто поїде від України
Президент України Володимир Зеленський
Різка чи конструктивна: якою має бути критика влади — опитування
Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки
Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки
На початок