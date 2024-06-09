Зеленський: зараз найважче на Покровському напрямку

На фронті зараз найважче на Покровському напрямку на Донеччині. Там найбільший тиск окупантів РФ і найбільша кількість боїв.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у неділю, 9 червня.

“Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20”, — сказав президент.

Він додав, що наразі докладається максимум зусиль, щоб у захисників на цьому напрямку та у всієї української армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

“Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе”, — сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті від початку доби станом на 18.30 відбулося 62 російські атаки. Сьогодні росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.