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Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР
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Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР

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Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР
Російський винищувач 5-го покоління Су-57. Getty Images

Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також Юсов відзначив, що внаслідок атаки є "безповоротні втрати" серед особового складу російської армії.

"Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", — сказав Юсов.

Представник ГУР не став коментувати засоби ураження і те, чия це була операція. Він додав, що інформація наразі ще уточнюється.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 8 червня на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", — відзначили у ГУР.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

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