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Генштаб: на більшості напрямків ситуація незмінна
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Генштаб: на більшості напрямків ситуація незмінна

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Генштаб: на більшості напрямків ситуація незмінна, зведення
Українські військовослужбовці 148-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України ведуть вогонь з гаубиці М777 по російських позиціях на Донецькому фронті, 7 травня 2024 року. AP Photo/Francisco Seco

Від початку доби на фронті станом на 16.00 відбулося 55 бойових зіткнень. На більшості напрямків ситуація незмінна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні 9 червня.

За даними Генштабу, за сьогодні російське військо збільшило кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох. Бої тривають в районі Глибокого.

На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів РФ зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 військовослужбовці вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Станом на 16.00 тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.

“Наші війська тримають російських загарбників під вогневим контролем, виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення”, — йдеться у зведенні.

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