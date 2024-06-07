Для ЗСУ вперше купили хімічні грілки українського виробництва

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) законтрактувала українського виробника на постачання засобів індивідуального обігріву (хімічних грілок) для Збройних сил України. Раніше закуповувались лише грілки китайського виробництва.

Про це повідомили у Міноборони України.

Зараз одна хімічна грілка коштує державі на 51,4% дешевше, а загальна економія на цій закупівлі склала близько 12,5 млн грн.

"Україна витрачає десятки мільярдів гривень на закупівлю тилового майна для військових. Ці гроші можуть працювати не лише на посилення обороноздатності України, а й на її економіку. Закупівля всього необхідного для ЗСУ в українських виробників – це додаткові інвестиції, податки, робочі місця, які украй необхідні під час війни", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.