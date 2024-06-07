Станом на ранок 7 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 516 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ — 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8)
Дані уточнюються.