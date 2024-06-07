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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1080 солдатів, 6 танків і 64 артсистеми — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1080 солдатів, 6 танків і 64 артсистеми — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 7 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 516 080 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ — 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2238 (+8)

Дані уточнюються.

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