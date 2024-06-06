У Києві та 12 областях запроваджуються аварійні відключення світла — Укренерго

У зв'язку з перевищенням лімітів споживання електроенергії у Києві та 12 областях запроваджуються аварійні відключення світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Аварійні відключення світла відбуваються для промислових та побутових споживачів у таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, запорізька, Львівська, Миколаївська, м.Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", — зазначили у компанії.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень.

Сьогодні, 6 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.