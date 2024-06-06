В Україні 7 червня діятимуть графіки відключень світла — Укренерго

У четвер, 7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби, тому в усіх областях діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

"Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищенні лімітів енергетики застосовуватимуть графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 6 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.