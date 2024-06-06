Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні 7 червня діятимуть графіки відключень світла — Укренерго
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕнергосистемаЖиття

В Україні 7 червня діятимуть графіки відключень світла — Укренерго

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У четвер, 7 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби, тому в усіх областях діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

"Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищенні лімітів енергетики застосовуватимуть графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 6 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
Вибори в Європарламент, удари по нафтобазі й НПЗ в Росії, Зеленський прибув до Франції. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Макрон, Байден
Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон Важливо
Лампа, світло
У Києві та 12 областях запроваджуються аварійні відключення світла — Укренерго Важливо
Бундестаг
У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Галущенко
Мета Росії — повний блекаут в Україні: Галущенко послам ЄС
"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів
"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів
Енергетика
В енергосистемі прогнозується дефіцит протягом доби — "Укренерго"
Енергетика
"Укренерго" запровадило екстренні відключення світла у низці областей
На початок