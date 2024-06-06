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У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні
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У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні

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Бундестаг
Будівля німецького парламенту (Бундестагу). AP

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

У відомстві зазначили, що з одного боку, проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України, якій гостро необхідні боєприпаси, але також може сприяти подальшому поповненню власних запасів.

У Міноборони наголосили, що Україна вже понад два роки захищає свою територію від Росії і ЗСУ залежні від постачання зброї та боєприпасів.

"Під час окопної війни на сході України спостерігаються великі витрати артснарядів – особливо калібру 155 міліметрів. Німеччина та її союзники неодноразово надавали пакети підтримки Україні. У світлі поточної ситуації з політикою безпеки запаси необхідно постійно поповнювати та розширювати", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що зараз з німецькою збройовою компанією погоджено виробництво та постачання тисячі снарядів для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів Німеччини.

"Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

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