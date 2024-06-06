6 червня — рівно рік, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Це спричинило масштабне затоплення і значні наслідки для регіону.

Лабораторія журналістики суспільного інтересу підготувала фільм про те, як розслідувати злочин, коли ти сам – потерпілий і коли повний масштаб наслідків катастрофи стане зрозумілими лише через роки.

Щоб довести злочин росіян проти довкілля, працівники державної екологічної служби щодня збирають зразки ґрунту та води. Іноді їм потрібно працювати біля ріки, куди може дістати російський снайпер з окупованого лівобережжя. Екологи працюють під обстрілами у пошкодженому авіабомбою приміщенні.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини. Більшість з них — на лівобережжі.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 620 квадратних кілометрів територій у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Від затоплення постраждали сто тисяч жителів цих областей.

Наразі відомо про 32 загиблих, 28 постраждалих та 39 зниклих безвісти на правобережжі Херсонщини внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Збитки, які завдала Україні РФ, приблизно становлять 1,5 мільярда доларів США.

Унаслідок руйнації греблі Каховської ГЕС і повеней на лівобережжі Херсонщини загинули сотні людей, що набагато більше, ніж та кількість, про яку заявила підконтрольна Росії окупаційна влада, йдеться в розслідуванні АР.