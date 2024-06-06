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У річницю підриву Каховської ГЕС ООН відзначає "день російської мови"
ООНРОСІЯКаховська ГЕССвітЖиття

У річницю підриву Каховської ГЕС ООН відзначає "день російської мови"

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У річницю підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, в Організації об'єднаних націй відзначають "день російської мови".

Відповідний допис з'явився у соцмережі Х.

"Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови", — йдеться у дописі.

При цьому на сторінці немає жодної згадки про підрив Каховської ГЕС і спричиненої ним екологічної катастрофи.

День російської мови ООН

Варто зазначити, що день російської мови — це свято, встановлене ЮНЕСКО у 2010 році, присвячене російській мові як одній із шести офіційних мов організації.

Таку дату обрали, оскільки в цей день народився поет Алєксандр Пушкін, якого вважають "батьком" сучасної російської літературної мови. Епіграфом до свята обрано цитату Пушкіна, в якій він говорить про "перевагу" російської над іншими європейськими мовами.

"Метою проведених днів мов ООН є підвищення поінформованості про історію, культуру та розвиток кожної з шести офіційних мов ООН серед співробітників Організації", – йдеться на сайті ООН.

Подібні дописи з'являлися на сторінці організації і 23 квітня – тоді святкували день англійської та іспанської мови.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини. Більшість з них — на лівобережжі.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 620 квадратних кілометрів територій у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Від затоплення постраждали сто тисяч жителів цих областей.

Наразі відомо про 32 загиблих, 28 постраждалих та 39 зниклих безвісти на правобережжі Херсонщини внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Збитки, які завдала Україні РФ, приблизно становлять 1,5 мільярда доларів США.

Унаслідок руйнації греблі Каховської ГЕС і повеней на лівобережжі Херсонщини загинули сотні людей, що набагато більше, ніж та кількість, про яку заявила підконтрольна Росії окупаційна влада, йдеться в розслідуванні АР.

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