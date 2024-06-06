Іспанія стане першою країною ЄС, яка приєднається до судового позову Південно-Африканської Республіки (ПАР) проти Ізраїлю у Міжнародному суді ООН у зв'язку з ізраїльським наступом на Газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише видання EL MUNDO.

Глава МЗС Іспанії оголосив у четвер, 6 червня, що Іспанія збирається втрутитися в процес Міжнародного суду ООН, ініційований Південною Африкою у зв'язку з ізраїльським наступом на Газу. Він сказав, що це робиться з “відданості міжнародному праву”. Альбарес вважає за необхідне підтримати Суд, щоб гарантувати “дотримання запобіжних заходів”, накладені судом.

Таким чином, Іспанія виступатиме за припинення бомбардувань Сектора Гази, припинення військових операцій в Рафасі і усунення перешкод для надходження військової допомоги, пояснив глава МЗС.

Албарес зазначив, що це крок, який міністерство розглядало протягом багатьох тижнів з огляду на продовження військової операції в Газі і військового розширення конфлікту.

Міністр підкреслив, що цим втручанням Іспанія прагне “зміцнити ООН і підтримати роль Суду як найвищого судового органу в системі”, підтримуючи його в “його інтерпретації запобіжних заходів, які він застосовує”.

При цьому Альбарес відмовився коментувати, чи здійснює Ізраїль геноцид в Газі, вважаючи, що визначення злочину є роботою Суду. Він також уточнив, що Іспанія підтримає оцінку цього питання Міжнародним судом.

Як пише видання, процедура у Міжнародному суді розпочалася після того, як Південна Африка засудила Ізраїль за вчинення "навмисного геноциду" населення Гази.

Африканська країна закликала вищий міжнародний судовий орган застосувати запобіжні та термінові заходи для припинення військового втручання в Газу, до якого сьогодні формально приєднується Іспанія. Це перша європейська держава, яка зробила це, хоча інші, такі як Норвегія та Ірландія, також розглядають можливість зробити цей крок, а за межами континенту Чилі, Колумбія, Нікарагуа, Лівія та Мексика вже приєдналися до процедури.

Міжнародний Суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. Він вирішує, відповідно до міжнародного права, юридичні спори між державами і дає консультативні висновки з юридичних питань, які можуть бути перед ним поставлені належним чином на те уповноваженими органами або спеціалізованими установами ООН.

Суд розміщений у Палаці миру, м. Гаага, і таким чином є єдиним із головних органів ООН, який розташований не в Нью-Йорку.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не слід плутати з Міжнародним судом ООН, який також засідає в Гаазі, але має іншу компетенцію. МКС не входить в офіційні структури Організації Об'єднаних Націй, хоча може порушувати справи за поданням Ради Безпеки ООН.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль і війна в Газі

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.