6 червня відзначають 80-річчя операції союзних військ проти Гітлера у Нормандії, яка стала початком звільнення Європи. Тоді, у 1944 році, Німеччина так і не вгадала, де Британія, США, Канада та решта союзників відкриють другий фронт й переломлять хід Другої світової війни. Історики називають цю подію по-різному: висадка в Нормандії, операція "Оверлорд", "День Д", Нормандська десантна операція, відкриття Другого фронту в Європі. Як його готували та обманювали німців — у матеріалі Суспільного.

Ідея висадки

Британсько-американський штаб готував висадку військ в окуповану Францію з липня 1943 року, коли союзники усвідомили, що для звільнення Європи потрібно відкривати другий фронт. План операції презентували восени 1943-го на Тегеранській конференції союзників антигітлерівської коаліції — Франкліна Рузвельта, Вінстона Черчилля та Йосипа Сталіна.

У січні 1944-го командувачем операції призначили американського генерала Дуайта Ейзенхауера. Підготовка тривала три місяці. Таємний Лондонський контрольний відділ почав розробляти масштабну кампанію з дезінформації щодо часу, місця та кількості союзницьких військ.

Кампанія мала переконати німецьке командування, що висадка десанту відбудеться пізніше, ніж планувалося, тобто наприкінці, а не на початку літа. Також потрібно було створити враження, ніби сил у союзників більше, ніж є насправді. І нарешті заплутати німців щодо реального місця атаки.

Солдати армії США на вантажівках-амфібіях підпливають до узбережжя Нормандії в сектор під кодовою назвою плацдарм "Омаха", 6 червня 1944 року. "Омаха" став основним місцем висадки американських військ на початку операції "Оверлорд". AP/U.S. Coast Guard

Американські десантники з повним спорядженням рухаються до плацдарму "Омаха" на північному узбережжі Франції, 6 червня 1944 року. AP

Підготовка до "Дня Д": як обдурили нацистську Німеччину

Обман 1: операція нібито мала відбутися в Норвегії. Про це німецькі звʼязківці регулярно перехоплювали фіктивні повідомлення, які забезпечувала британська контррозвідка. У перехопленнях ішлося про розгортання підрозділів, холодну погоду, постачання кріплень для лиж, тренування з альпіністами. Врешті Гітлер відправив до Норвегії понад 10 дивізій, які до того базувалися на узбережжі Франції.

Обман 2: паралельно союзники "планували" висадку нібито на північний схід від Нормандії — в районі протоки Па-де-Кале до французького міста Кале. Це виглядало логічно, бо саме біля Па-де-Кале пролягає найвужча морська смуга з Британією. Німці чекали противника звідти ще сім тижнів.

Щоб змусити їх повірити, що саме Па-де-Кале стане місцем вторгнення, штаб Ейзенхауера створив міфічну 1 групу армії США. Керувати фантомною армією призначили американського генерала Джорджа С. Паттона. Вигадане командування вдавалося до інтенсивного радіообміну, щоб німецькі розвідники повірили — функціонує велике військове угруповання.

В Британії, по той бік Ла-Маншу, навпроти Па-де-Кале, декоратори британської кіностудії побудували солдатське містечко з бараками, штабом, доками й сховищами для нафти. Там же розмістили макети техніки — надувних танків, картонних літаків, штучних десантних кораблів.

Обман 3: союзники створили у Північній Африці бойові підрозділи, які мали імітувати загрозу висадки десанту на Балканах. Щоб підкріпити цю легенду, в Африку відправили двійника британського генерала Бернарда Монтгомері. Його вдавав австралійський актор Кліфтон Джеймс. Проте у цей обманний маневр німці не надто повірили, вирішивши, що так союзники відвертають увагу від наступу в районі Па-де-Кале.

Подвійні агенти. Британські спецслужби розгадали німецькі радіошифри та перевербували частину німецьких шпигунів у Британії. Деяких з них перетворили на подвійних агентів. Одним з найуспішніших став іспанець Хуан Пуйоль Гарсія, який створив шпигунську мережу і підтримував серед німців обман про висадку в Па-де-Кале.

Американські десантники висаджуються на берег Нормандії та допомагають пораненим побратимам, 6 червня 1944 року. Військові дісталися плацдарму під кодовою назвою "Юта" поблизу Сент-Мер-Егліз на рятувальних плотах та човнах. Їхній десантний корабель обстріляла німецька берегова оборона, він затонув. AP/INP Pool/Louis Weintraub

Корабель берегової охорони США USS LST-21 розвантажує танки та вантажівки британської армії на баржу Rhino в перші години висадки британських військових на частину узбережжя Франції — плацдарм "Голд", 6 червня 1944 року. Getty Images/Galerie Bilderwelt

Погодні умови "Дня Д"

Врешті операція пройшла на південному заході від Па-де-Кале — в Нормандії, а саме на півострові Котантен, де й були основні точки висадки союзників. Для висадки там добирали відповідні погодні умови. Найкращими вважали ночі з повнею та весняний приплив, коли він наближається до піка. Під такі умови підходили небагато днів. Наприклад, початок висадки планувався на 5 червня, але через несприятливі метеоумови його на день перенесли.

Кілька днів до цього вирував шторм, прогноз погоди був невтішний, і німецьке командування вважало, що в таку негоду висадка десанту взагалі неможлива.

Командувач німецьких військ у Франції генерал-фельдмаршал Ервін Роммель напередодні операції відбув у відпустку до Німеччини на день народження дружини і дізнався про десантування військ союзників лише через три години після початку операції.

Коли зрештою 6 червня почалися справжні бойові дії, німці все ще не знали про масштаби атаки та сумнівалися, чи не є це лише перевіркою оборони Німеччини, відволіканням для більшого нападу в районі Па-де-Кале.

Союзники додали плутанини. По-перше, скидали купи алюмінієвих смужок біля Па-де-Кале, щоб німецькі радари помилково прийняли це за великий флот. По-друге, скинули в тил німецьких позицій манекени з петардами на парашутах. Це відтягнуло деякі підрозділи противника від зони висадки.

До речі, назву "День Д" не придумали конкретно під нормандську операцію. Цей термін американські військові використовували для позначення початку будь-якої військової операції загалом, незалежно від дати.

Схема артилерійської підтримки висадки морського десанту бойовими кораблями союзників на узбережжя Нормандії, 6 червня 1944 року. Wikimedia/Olegvdv68 на основі карт з Naval Bombardments on D-Day

Другий фронт у Європі відкривали у два етапи

"Оверлорд" — перший етап, що тривав від власне "Дня Д" 6 червня 1944 року до 24 липня 1944 року. Початкова фаза цього етапу мала назву "Нептун".

Мета "Оверлорду" — силами, що зосереджувалися на Британських островах, форсувати Ла-Манш, висадитися на узбережжі Нормандії і створити плацдарм для подальшого наступу. Першими 6 червня це мали зробити 82 та 101 повітряно-десантні дивізії США. Ейзенхауер очікував до 80% втрат серед них та вирушив на авіабазу в Британії, щоб попрощатися з військовими.

Ці дві бригади висадилися на півночі Нормандії біля муніципалітетів Сент-Мер-Егліз і Карентан. Частина опинилися неподалік від своїх цілей, але більшість розпорошилася на великій території. Дехто потонув у затопленій низині, дехто приземлився серед німецьких позицій, де їх убили чи взяли в полон.

Але врешті союзники досягли цілей: 101 дивізія взяла контроль над розв’язками доріг та виходом до пляжу і розчистила майданчик для просування решти військ. Також частина 82 дивізії перерізала головну дорогу з Шербуром — однією з найпівнічніших точок наступу союзників на узбережжі.

До кінця червня 1944-го територія плацдарму союзних військ у Нормандії розширилася, туди висадилися 850 000 армійців і 150 000 транспортних засобів.

Операція "Кобра". Її метою було визволення Франції та Бельгії й вихід до французько-німецького кордону.

Американські війська розпочали цей етап 24-25 липня, прорвавши німецькі лінії поблизу муніципалітету Сен-Ло на півострові Котантен, де німці мали дороги постачання з окупованої Франції. Це був початок просування союзників до звільнення північної Франції та Парижа.

Канадські війська на десантних кораблях наближаються до ділянки узбережжя під кодовою назвою плацдарм "Джуно" поблизу Берньєр-сюр-Мер, Франція, 6 червня 1944 року. AP

Чому Німеччина не відбилась

Як пише історикиня Ярослава Пасічко, головною причиною поразки стало критичне становище Німеччини на тому етапі війни. Основні сили Рейху зосереджувалися на східному фронті, натиск радянської армії не давав можливості Гітлеру укріпити сили на заході. З 23 червня 1943-го радянські війська почали наступальну операцію "Багратіон" в Білорусі. Вона відтягнула ще частину німецьких резервів на східний фронт.

У німців була перевага в танках і протитанковій зброї, їм також допомагала особливість нормандського ландшафту — затоплені проходи та густий живопліт, що ускладнювало рух союзникам. Проте вони не змогли все це використати.

Крім того, операції посприяв французький рух опору, який збирав розвіддані та руйнував німецьку логістику й комунікації — залізницю та телефонні лінії.

Результати операції

До кінця серпня 1944 року союзники досягли річки Сени, звільнили Париж і вигнали німців з північно-західної Франції, фактично завершивши Нормандську битву. Далі союзна армія готувалася увійти до Німеччини, де мала зустрітися з радянськими військами, що рухалися зі сходу.

Деякі історики називають "День Д" початком кінця Другої світової війни.

Британські війська з полків Південного Ланкаширу та Міддлсекса висаджуються на берег плацдарму "Сворд", 6 червня 1944 року. AP/British Navy

Частина повітряної армади Королівських військово-повітряних сил Великої Британії готуються до зльоту в напрямку узбережжя Франції для підтримки з повітря десанту та флотилії союзних військ, 6 червня 1944 року. AP

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