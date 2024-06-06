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"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів
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"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів

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"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів
"Укренерго" скасувало тендер на закупівлю нових кондиціонерів. НЕК "Укренерго"

Тендер на закупівлю "Укренерго" нових систем кондиціонування скасований "задля уникнення маніпуляцій".

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Укренерго" у Facebook.

У компанії наголосили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення і додали, що з моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в будівлях "Укренерго" не працюють.

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