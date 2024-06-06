Шестеро людей поранені внаслідок обстрілу армією РФ Селидового на Донеччині; у Запоріжжі вночі пролунав вибух; на нафтопереробному заводі в Ростовській області РФ виникла пожежа через атаку безпілотників та у Бєлгородській області РФ дрон-камікадзе атакував нафтобазу — Суспільне підготувало головні новини ранку 5 червня.

1. Російські війська вдарили по місту Селидове на Донеччині. Поранені шестеро людей.

Шестеро людей поранені через обстріл армією РФ міста Селидове на Донеччині.

Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.

За інформацією, армія РФ обстріляла місто ввечері 5 червня, близько 22:10. На Селидове скинули, ймовірно, дві авіабомби "УМПБ Д-30 СН".

Постраждалим надали допомогу та доставили у лікарню, розповіли у МВА.

Також через російський удар пошкодили 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі.

2. У Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі близько 01.00 рід час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Орієнтовно за 20 хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ інформували про російський дрон у районі міста.

Обласна військова адміністрація вибух у Запоріжжі 6 червня поки не коментувала.

3. На НПЗ в Ростовській області РФ виникла пожежа через атаку безпілотників

На нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії розпочалася пожежа після атаки безпілотника.

Про це повідомив губернатор російського регіону Василь Голубєв.

За попередніми даними, постраждалих при атаці та подальшій пожежі немає. Пожежу на НПЗ локалізовано на площі 100 кв.м.

Чому це важливо: Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) – єдиний НПЗ у Ростовській області. Завод розташований поблизу Новошахтинська, близько 15 кілометрів від кордону з Україною.

4. У Бєлгородській області РФ дрон-камікадзе атакував нафтобазу

Дрон-камікадзе атакував нафтобазу на території Старого Осколу в Бєлгородської області Росії. Як наслідок — спалахнув один із резервуарів. Осередок спалаху ліквідували чотири пожежні бригади.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, під час пожежі ніхто не постраждав, проте вибухова хвиля вибила вікна у будівлі охорони на території нафтобази.

Контекст: 10 травня у Калузькій області Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки безпілотника. Джерела Суспільного повідомили, що за атакою на НПЗ стоїть ГУР Міноборони України.