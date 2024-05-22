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У США друга людина заразилася пташиним грипом
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У США друга людина заразилася пташиним грипом

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Пробірки з "Пташиним грипом"
Медик торкається пробірки з написом "Пташиний грип", 14 січня 2023 року. REUTERS/Dado Ruvic

У Сполучених Штатах підтверджено другий випадок пташиного грипу серед людей.

Про це повідомив Центр з контролю та профілактики захворювань США, пише Reuters.

Йдеться про зараження вірусом H5N1 працівника молочного заводу в американському штаті Мічигані. У квітні було підтверджено зараження працівника молочного заводу в Техасі.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, ризик для населення залишається низьким. Водночас раніше фіксувалися випадки зараження вірусом пташиного грипу також у худоби.

Мічиган і Техас є одними з дев'яти американських штатів, які повідомили про пташиний грип у стадах худоби.

Подібно до випадку у Техасі, пацієнт у Мічигані повідомив про очні легкі симптоми. Він регулярно контактував із худобою, зараженою пташиним грипом. Як пише видання, працівник ферми одужав.

Міністерство сільського господарства США вважає, що непастеризоване молоко є основним переносником вірусу серед корів, хоча офіційні особи не знають, як саме він поширюється.

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