На фронті упродовж п’ятого червня відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ та українські ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили російських окупантів, район зосередження російського озброєння та військової техніки, два пункти управління безпілотниками та радіолокаційну станцію.

З початку доби армія РФ завдала по території України один ракетний удар та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосувала 499 дронів-камікадзе, здійснила 2742 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку російські військові 12 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала — усі спроби армії РФ просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.

На Сіверському напрямку армія Росії теж проявляє активність – провела шість атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, — ще триває. Втрат українських позицій не допущено.

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби російський агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Торецькому напрямку російська армія провела дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в українську оборону – відбито 15 атак, ще вісім — тривають. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойові зіткнення. Найбільшу активність армія Росії проявляла біля села Сокіл. Українські захисники вживають активних заходів щодо стабілізації ситуації та недопущення просування російських окупантів вглиб території України.

На Придніпровському напрямку три атаки російських військових у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.