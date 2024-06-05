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"Укренерго" запровадило екстренні відключення світла у низці областей
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"Укренерго" запровадило екстренні відключення світла у низці областей

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Енергетика
Енергетики ремонтують електромережі після ракетних обстрілів у Харкові, 6 квітня 2024 року. Марієнко Андрій / УНІАН

Через перевищення лімітів споживання з 20:40 "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у низці областей.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook.

Аварійні відключення були застосовані у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичній інфраструктури", — додали в "Укренерго".

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Також в Укренерго повідомили Суспільному, що найважчу ситуацію в енергосистемі очікують в середині літа. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

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