В Україні ходять в укриття під час тривоги? Опитування IRI

Із середини квітня по середину травня 85% людей у 21 обласному центрі України жодного разу не спускалися в бомбосховище.

Про це йдеться в результатах муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту в Україні.

Респондентів запитали, чи були вони в бомбосховищі за останні 4 тижні. 85% людей відповіло, що не були, 15% — спускалися.

Серед тих, хто ховався в укритті за 4 тижні, найбільше це жителі Львова (23% населення міста), Хмельницького (22%) та Сум (20%). Найменше ходять у сховища жителі Ужгорода, Черкас і Харкова (по 6%).

Якісь облаштування бомбосховищ за 5-бальною шкалою в середньому оцінили на 2,4 (торік було 2,2).

Скільки людей в різних містах України ходять в укриття — опитування. Міжнародний республіканський інститут (IRI)

Методологія опитування

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження). Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%.

Укриття в Україні

У лютому в "Дії" запрацювала інтерактивна мапа укриттів. У сервісі представлені понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення. В застосунку можна переглянути інформацію про балансоутримувача захисної споруди; фотографії, геолокацію, адресу укриття, рейтинг, скільки людей воно може вмістити тощо.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси слід дізнаватися в місцевої влади.

У квітні заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко говорив, що в Україні доступні 61 659 укриттів. За перший квартал 2024 року їх кількість зросла на 1201.