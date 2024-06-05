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Зеленський зустрінеться з Макроном і Байденом у Нормандії та новий кредит від G7 — головні новини ранку 5 червня
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Зеленський зустрінеться з Макроном і Байденом у Нормандії та новий кредит від G7 — головні новини ранку 5 червня

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Джо Байден
Президент США Джо Байден у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 4 червня 2024 року. Getty Images/Al Drago

Президент США Джо Байден проведе дві зустрічі із Володимиром Зеленським у Франції та Італії; також у Франції Зеленський зустрінеться із президентом Макроном; Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА та країни G7 обговорюють надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів — Суспільне підготувало головні новини ранку 5 червня.

1. Байден проведе дві зустрічі із Зеленським

Президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

"У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії", — зазначив Салліван.

Контекст: 4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

2. Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі наступного дня після урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії, що заплановані на 6 червня.

Це підтвердили в Єлисейському палаці, повідомляє Le Monde.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву пресслужби французького президента.

Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці в п'ятницю, 7 червня, щоб обговорити потреби України у відносинах з Росією.

Контекст: Також вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

3. Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників.

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Оператором БПЛА може стати громадянин віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Зазначається, що набір громадян, які хочуть служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і офлайн, яке в середньому займатиме місяць.

Контекст: Раніше Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі віртуальної та доповненої реальності

4. G7 обговорюють надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів

Країни G7 обговорюють можливість надання Україні кредиту, який погашатиметься завдяки доходам від заморожених російських активів.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства фінансів США.

За даними джерел Reuters, може йтися про $50 млрд російських активів.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що прибутки від активів становлять приблизно від 3 до 5 мільярдів доларів щороку. Пропозиція щодо кредиту отримала значну підтримку, додала вона.

Контекст: Раніше речник Білого дому Джон Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден, ймовірно, обговорить це питання під час свого візиту до Франції цього тижня та свого саміту з лідерами G7 в Італії наступного тижня, але відмовився сказати, чи буде укладена з цього питання угода.

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