Канадець Пол Г'юз прибув до України 3 березня 2022 року. Після приїзду волонтер заснував гуманітарну організацію Hugs, яка допомагає цивільним у прифронтових районах: у рамках однієї з 312 гуммісій чоловіка затримали та допитували на російському блокпосту.

Наприкінці осені 2022 року Пол Г'юз переїхав до Харкова, де відкрив майстерню, в якій за рік відремонтували понад 300 військових і волонтерських автівок. За словами волонтера, в його гаражі готові безплатно відремонтувати автівку будь-якої гуманітарної або волонтерської організації.

"Я приїхав допомогти Україні, бо вірю у свободу і мені не подобаються хулігани. Я думаю, що росіяни та Путін у нашому світі представляють зло", — сказав Пол.

Що Пола Г'юза з дитинства пов'язувало з Україною та чому називає Харків другим домом — дивіться та читайте його історію.