Зеленський: "Найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз на Донеччині"

Найбільше боїв та найтяжчі атаки на фронті зараз на Донеччині. Фактично це основний напрямок російських ударів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 4 червня.

Президент також подякував кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок.

“Робимо все, що потрібно, крок за кроком, щоб Росія бачила: нам є чим відповідати на будь-яку спробу розширити війну та збільшити тиск на Україну. І працюємо з нашими партнерами, щоб таких можливостей стало ще більше – щоб вони були більш далекобійні”, — сказав Зеленський.

Раніше президент повідомив, що після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою.