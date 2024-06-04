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Зеленський після повернення до Києва провів Ставку
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Зеленський після повернення до Києва провів Ставку

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Зеленський після повернення до Києва провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський у Харкові, 16 травня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою.

Про це президент повідомив у соцмережах.

За його словами, глава держави заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Також були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Боротьба з російськими "Орланами", "Ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", — написав Зеленський.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

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