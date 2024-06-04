Зеленський після повернення до Києва провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою.

Про це президент повідомив у соцмережах.

За його словами, глава держави заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Також були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Боротьба з російськими "Орланами", "Ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", — написав Зеленський.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.