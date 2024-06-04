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Зеленський нагородив ще 264 захисників України, з яких 122 — посмертно
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Зеленський нагородив ще 264 захисників України, з яких 122 — посмертно

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Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 червня, відзначив державними нагородами ще 264 захисників України, 122 з них – посмертно.

Про це йдеться в указі №346/2024, який опубліковано на сайті глави держави.

Нагороди призначені за мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовідданість військовому обов'язку.

Відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг" отримав солдат Володимир Войців.

Решту оборонців президент постановив нагородити орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медалями "Захиснику Вітчизни" й "За врятування життя".

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