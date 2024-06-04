Duolingo відзвітував Роскомнагляду про видалення "ЛГБТ-пропаганди" — DW

В Росії у Роскомнагляді заявили, що "компанія Duolingo надіслала в Роскомнагляд лист-відповідь, у якому підтвердила, що вона видалила з навчального застосунку матеріали, які пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки".

Про це пише DW.

Зазначається, що у лютому стало відомо, що Роскомнагляд перевіряє Duolingo — популярний у світі додаток для вивчення іноземних мов — на “ЛГБТ-пропаганду”. З вимогою перевірити додаток Duolingo до Роскомнагляду звернувся сибірський гурт "Радитель", що називає себе правозахисним. Там заявили, що вони виступають "за захист суспільної моральності, культури та традиційних сімейних цінностей". І вимагали заблокувати сервіс з вивчення мов на території РФ.

"Радитель" наводив приклади фраз, які застосунок нібито пропонував користувачам повторити вголос, перекласти або доповнити: "Клара зустріла свою дружину Марію в лесбійському барі" і "Бен і Пітер кохають один одного. Вони геї".

Duolingo — електронна платформа вивчення іноземних мов, що має платний та безкоштовний види акаунтів. Місія компанії полягає, щоб надавати освіту та робити її доступною для всіх.