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Уряд схвалив Матрицю реформ — Шмигаль
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Уряд схвалив Матрицю реформ — Шмигаль

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Уряд схвалив Матрицю реформ — Шмигаль
Засідання уряду 4 червня 2024 року. Пресслужба уряду

Кабінет міністрів схвалив “Матрицю реформ” — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

За словами Шмигаля, на 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

У “Матрицю реформ” закладені наступні пріоритети:

  • Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості.
  • Інституційні зміни, що передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.
  • Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах економіки.

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