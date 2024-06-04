Уряд схвалив Матрицю реформ — Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив “Матрицю реформ” — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

За словами Шмигаля, на 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

У “Матрицю реформ” закладені наступні пріоритети: