Уряд схвалив Матрицю реформ — Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив “Матрицю реформ” — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку.
Про це у вівторок, 4 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава уряду пояснив, що ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.
За словами Шмигаля, на 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.
У “Матрицю реформ” закладені наступні пріоритети:
- Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості.
- Інституційні зміни, що передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.
- Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах економіки.
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