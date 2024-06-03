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Спікер парламенту Грузії підписав "закон про іноагентів"
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Спікер парламенту Грузії підписав "закон про іноагентів"

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Спікер парламенту Грузії підписав "закон про іноагентів"
Протести біля парламенту Грузії вночі 13 травня 2024 року. Cуспільне/Олена Куренкова

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав "закон про іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу").

Про це спікер повідомив на брифінгу в будівлі законодавчого органу, передає “Эхо Кавказа”.

З цього дня він набуває чинності.

Документ зобов'язує неурядові організації, більше ніж 20% фінансування яких надходить з-за кордону, зареєструватися як “іноземні агенти”.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон “Про прозорість іноземного впливу”. За її словами, закон суперечить європейським прагненням Грузії.

28 травня на засіданні парламенту парламентарі більшістю голосів подолали вето президента. Після подолання вето документ протягом п'яти днів мала підписати президентка, у разі її відмови документ мав підписати спікер парламенту.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Тисячі людей майже щодня упродовж півтора місяця виходили на вулиці грузинських міст на знак незгоди з "російським законом".

Західні партнери Грузії заявили, що цей закон віддаляє європейську перспективу для країни та ставить під загрозу статус кандидата на вступ до ЄС.

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