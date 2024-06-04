Через негоду та обстріли без світла залишаються 482 населених пункти — Укренерго

На ранок 4 червня 68 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду, а ще 414 — через бойові дії та з технічних причин. 290 абонентам вимикали газ. Дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж напередодні.

Про це написали Міністерство енергетики України та Укренерго.

Рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з Європи. В усіх областях протягом доби 4 червня діятимуть ліміти споживання світла і для промислових, і для побутових споживачів.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але після обстрілів РФ є великі пошкодження, тому заходів все одно не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Фахівці відновили газопостачання понад 290 абонентам, яких вимикали через обстріли.

Через грозу та шквальний вітер на ранок 4 червня залишаються знеструмленими 68 населених пунктів: 48 у Львівській області, та 20 — у Сумській.

З інших причин знеструмлено 414 населених пунктів. Через бойові дії — у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях. З технологічних причин — на Сумщині.

Імпорт

Із понеділка, 3 червня, в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережею Європи. Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії.

Але в Укренерго зазначають, що після російської атаки 1 червня всередині країни діють певні мережеві обмеження, які вливають на доступні обсяги імпорту.

Енергію імпортують наразі протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 23 953 МВт•год. Експорту нема і не передбачається.

Ситуація за областями

Донеччина. Через російські обстріли було знеструмлено 5,1 тисячі абонентів. Енергетики заживили 6,1 тисячі абонентів (серед них ті, що знеструмлювалися раніше). Досі без напруги 106 населених пунктів, загалом – 47,8 тисячі абонентів.

Запоріжжя. Енергетики повернули світло 874 родинам Запоріжжя. Воно вимикалося внаслідок пошкодження кабельної лінії електропередачі. На ранок через ворожі обстріли залишається знеструмленим 3731 споживач.

Київщина. Унаслідок аварійного відключення знеструмлені 578 абонентів в одному з населених пунктів. Минулої доби газовики відновили газопостачання 23 абонентам.

Львівщина. Через грозу знеструмлені 48 населених пунктів.

Миколаївщина. Внаслідок обстрілів Росії знеструмлено 3 юридичних споживачі. Газовики відновили газопостачання 10 споживачам.

Івано-Франківщина. У двох населених пунктах через пошкодження підземного газопроводу відключено від газопостачання 513 споживачів, це приватні будинки.

Одещина. Знеструмлювали промислових споживачів та електротранспорт в Одесі. За 20 хвилин живлення. Причини відключення з'ясовуються.

Сумщина. Через негоду знеструмлено 6,2 тисячі абонентів у 20 населених пунктах. З технологічних причин без напруги залишаються 503 точки у 5 населених пунктах. Загалом знеструмлено 10,5 тисячі абонентів у 96 населених пунктах, з них 3,8 тисячі – через бойові дії.

Харківщина. Енергетики заживили 1083 абонентів, які вимикалися через обстріли. Залишаються знеструмленими 37,3 тисячі абонентів — через воєнні дії. Газовики відновили газопостачання 253 споживачам.

Чернігівщина. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1555 абонентів у 26 населених пунктах.