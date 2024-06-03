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У Києві загорілось складське приміщення площею 2000 кв метрів
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У Києві загорілось складське приміщення площею 2000 кв метрів

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Одеські рятувальники
Рятувальники працюють на місці російських ударів по Одещині 19 квітня, ілюстративне фото. ДСНС Одеської області

У Києві в Деснянському районі виникла масштабна пожежа — палає складське приміщення площею 2000 квадратних метрів.

Про це повідомили в КМДА.

Відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі — 2000 м кв", — йдеться у повідомленні.

27 травня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на паркувальному майданчику для авто. Вогонь охопив одразу кілька машин. На ліквідацію займання викликали рятувальників.

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