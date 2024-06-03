У Києві загорілось складське приміщення площею 2000 кв метрів

У Києві в Деснянському районі виникла масштабна пожежа — палає складське приміщення площею 2000 квадратних метрів.
Про це повідомили в КМДА.
Відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.
"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі — 2000 м кв", — йдеться у повідомленні.
27 травня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на паркувальному майданчику для авто. Вогонь охопив одразу кілька машин. На ліквідацію займання викликали рятувальників.
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