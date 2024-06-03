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Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум із перемогою на виборах президента Мексики
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Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум із перемогою на виборах президента Мексики

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Шейнбаум
Кандидатка у президенти від правлячої партії MORENA Клаудія Шейнбаум під час виступу на завершальному передвиборчому мітингу на площі Зокало в Мехіко, Мексика, 29 травня 2024 року. REUTERS/Raquel Cunha

Президент Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з "переконливою" перемогою на президентських виборах у Мексиці.

Про це він написав у мережі Х.

"Бажаю новообраній президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства", — написав Зеленський.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю та зміцнення українсько-мексиканських відносин.

"Ми впевнені, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі", — зазначив він.

У Мексиці перемогу на президентських виборах здобула кандидатка від правлячої коаліції Клаудія Шайнбаум.

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