У Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум — попередні дані

У Мексиці на виборах президента, попередньо, перемагає колишня мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

Про це зранку повідомляє АР.

За даними агенції, після підрахунку 20% голосів на виборчих дільницях Клаудія Шейнбаум лідирує в президентських перегонах.

Зазначається, що підрахунок голосів відбувається повільно.

Шейнбаум є кандидаткою від MORENA — партії, створеної президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, що йде у відставку.

Раніше приватні екзитполи оголосили Шейнбаум лідером перегонів. Після цього керівник виборчого агентства Мексики закликав політичні партії, кандидатів і ЗМІ “діяти стримано, розсудливо і відповідально” при оголошенні результатів.

"Наша виборча система розроблена таким чином, щоб гарантувати, що кожен голос має значення, і кожен результат перевіряється чесним і прозорим способом", — написав президент виборчого агентства Гвадалупе Таддей Завала.

Як пише АР, у президентських перегонах лідирують дві жінки — Клаудія Шейнбаум від провладної партії і Хочітл Галвес від опозиції, тож Мексика, швидше за все, обере свою першу жінку-президента. На нинішніх виборах також обирають членів Конгресу та представників місцевих органів влади.