В Україні запустили сайт, присвячений санкціям проти РФ

Україна запустила сайт, присвячений санкціям, запровадженим проти РФ у зв'язку з її агресією проти України. Він називається "Головний портал про спонсорів і співучасників агресії".

Про це у понеділок, 3 червня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал РФ.

Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включно з фінансовим, енергетичним, військовим та технологічним. Також можна дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 мільярдів євро, який не потрапив до санкційних списків ЄС.