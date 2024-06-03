Укренерго: в енергосистемі дефіцит, діють ліміти для всіх областей

В енергосистемі наразі дефіцит, діють ліміти для всіх областей. Негода залишила без світла 312 населених пунктів в 7 областях.

Про це зранку 3 червня інформує "Укрнерго".

Гроза та рвучкий вітер залишили без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи.

2 червня протягом доби через негоду вимикались дві високовольтні підстанції "Укренерго" в північному та центральному регіонах. Знеструмлювались побутові споживачі, місцева промисловість, були збої в русі поїздів. Менш, ніж за дві години, енергоживлення споживачів було відновлене у повному обсязі.

З інших причин знеструмлено 404 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Як відзначили енергетики, у неділю, 2 червня, росіяни під час ранкової атаки БПЛА ударили по об’єкту енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Обійшлося без постраждалих. Ремонтні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.

"Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", — наголосили в "Укренерго".

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Як пояснили енергетики, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести масованих ракетних ударів війська РФ по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 178 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 616 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Як відзначили в Міненерго, застосовуються обмеження електропостачання споживачів; через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Сумській області – 173, та Київській – 53.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

Впродовж дня застосовувалися аварійні відключення та діяли графіки погодинних відключень. Аварійна допомога в енергосистему України не залучалась. Вдень обмежувалась генерація з відновлюваних джерел енергії в західному регіоні. Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.

У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід газовидобувного підприємства. Газопостачання споживачам не припинялось. Витік газу усунено.

внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід газовидобувного підприємства. Газопостачання споживачам не припинялось. Витік газу усунено. У Сумській області на одній з високовольтних підстанцій з технологічних причин вимикалося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювались сільськогосподарські підприємства, місцеві промислові та побутові споживачі м. Суми . Обладнання включено в роботу, всіх споживачів заживлено. Згодом під час грози на цій же підстанції сталося ще одне технологічне порушення з подальшим знеструмленням. Усіх споживачів заживили.

на одній з високовольтних підстанцій з технологічних причин вимикалося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювались сільськогосподарські підприємства, місцеві промислові та побутові споживачі . Обладнання включено в роботу, всіх споживачів заживлено. Згодом під час грози на цій же підстанції сталося ще одне технологічне порушення з подальшим знеструмленням. Усіх споживачів заживили. Також на Сумщині під час грози відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі та лікарня м. Шостка .

під час грози відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі та лікарня . У Чернігівській області для гасіння пожежі, що сталась на обладнанні однієї з підстанцій обленерго, вимикались дві повітряні лінії. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові та промислові споживачі м. Славутич .

для гасіння пожежі, що сталась на обладнанні однієї з підстанцій обленерго, вимикались дві повітряні лінії. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові та промислові споживачі . У Волинській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому знеструмлювалися побутові споживачі м. Володимир. Усіх заживлено.

Ситуація на ЗАЕС Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизилась і становить 15,21 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.