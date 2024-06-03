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У Португалії під час авіашоу зіткнулись два літаки, один пілот загинув — Reuters
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У Португалії під час авіашоу зіткнулись два літаки, один пілот загинув — Reuters

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У Португалії у місті Бежа під час авіашоу (Beja Air Show) на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого один пілот загинув.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що авіашоу проходило 2 червня на авіабазі, що за 180 кілометрів на південь від Лісабона. Інцидент стався під час аеробатичних демонстрацій групи за участі іспанських та португальських пілотів.

За словами капітан Повітряних сил Патрісії Фернандес повідомила, що внаслідок зіткнення пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий — поранений.

На відео видно, як під час маневрів групи літаків стався цей нещасний випадок.

Після інциденту подальші заходи у програмі Beja Air Show було скасовано.

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