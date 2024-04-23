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У Малайзії під час репетиції параду зіткнулись два вертольоти, 10 загиблих
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У Малайзії під час репетиції параду зіткнулись два вертольоти, 10 загиблих

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Малайзія, авіакатастрофа
Екстрений персонал працює на місці аварії гелікоптера в Лумуті, Перак, Малайзія , 23 квітня 2024 року. REUTERS/Fire and Rescue Department of Malaysia

У Малайзії, на військово-морській базі міста Лумут під час репетиції військово-морського параду 23 квітня зіткнулися два гелікоптери ВМС. Загинули 10 членів екіпажу вертольотів.

Про це повідомили у ВМС Малайзії.

Тіла 10 загиблих членів екіпажу доправили до військового госпіталю бази Лумута для ідентифікації.

ВМС створить Комісію з розслідування для визначення причини інциденту.

Як повідомляє ВВС, попередньо відомо, що один із вертольотів зачепив ротор іншого, перш ніж обидва врізалися в землю.

Один із гелікоптерів, HOM M503-3 із сімома людьми на борту, впав на бігову доріжку. Інший, Fennec M502-6, який перевозив інших трьох жертв, врізався в плавальний басейн неподалік.

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