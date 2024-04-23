У Малайзії під час репетиції параду зіткнулись два вертольоти, 10 загиблих

У Малайзії, на військово-морській базі міста Лумут під час репетиції військово-морського параду 23 квітня зіткнулися два гелікоптери ВМС. Загинули 10 членів екіпажу вертольотів.

Про це повідомили у ВМС Малайзії.

Тіла 10 загиблих членів екіпажу доправили до військового госпіталю бази Лумута для ідентифікації.

ВМС створить Комісію з розслідування для визначення причини інциденту.

Як повідомляє ВВС, попередньо відомо, що один із вертольотів зачепив ротор іншого, перш ніж обидва врізалися в землю.

Один із гелікоптерів, HOM M503-3 із сімома людьми на борту, впав на бігову доріжку. Інший, Fennec M502-6, який перевозив інших трьох жертв, врізався в плавальний басейн неподалік.